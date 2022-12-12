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Романо: «Ливерпуль» сделает всё, чтобы история с Тчуамени не повторилась в случае с Беллингемом»

12 Декабря 2022 • 22:57 Комментировать
Астон Вилла
...
Ливерпуль
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26.12 20:30

«Ливерпуль» выглядит явным фаворитом в борьбе за полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

Как уже сообщалось, «красные» значительно опережают «Реал» в борьбе за 19-летнего вундеркинда, практически лишив «сливочных» надежд на успех в сделке. Согласно свежему отчёту инсайдера Фабрицио Романо, «Ливерпуль» готов к значительным тратам, которые потребуются для подписания Беллингема следующим летом, и Юрген Клопп крайне одобряет трансфер.

Прошлым летом немецкий специалист хотел видеть в своей команде Орельена Тчуамени, однако того «увёл» «Реал». Клопп надеется, что в ситуации с Беллингемом ничего подобного не произойдёт – для этого будут предприняты все возможные усилия.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Боруссия Дортмунд Юрген Клопп трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем Орельен Тчуамени
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АСТОН ВИЛЛА ЛИВЕРПУЛЬ
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