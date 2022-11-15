Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо интересен двум грандам испанской Ла Лиги.

По информации английских ресурсов, бразилец может перебраться в каталонскую «Барселону» или мадридский «Атлетико» следующим летом, однако «Ливерпуль» потребует за 29-летнего опорного хавбека, также способного сыграть в защите, не менее 57 млн евро.

Фабиньо принял участие в 21 матче «красных» в нынешнем сезоне, не отметившись результативными действиями. Текущий контракт футболиста рассчитан до 2026 года, а его трансферная стоимость, согласно оценке экспертов Transfermarkt, составляет 55 млн евро.