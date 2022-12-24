«Ливерпуль» не готов предложить Фирмино долгосрочный контракт

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино может подписать новый краткосрочный контракт с клубом.

Как уже неоднократно сообщалось, «Ливерпуль» планирует предложить бразильцу новое соглашение, а сам 31-летний футболист хотел бы остаться в клубе. Согласно сведениям UOL Sport, руководство «красных» по-прежнему рассчитывает продолжить сотрудничество с Фирмино, но не готово предоставить ему долгосрочный контракт. Обновлённое соглашение форварда будет рассчитано либо до 2024, либо до 2025 года.

Действующий трудовой договор Роберто Фирмино истекает по окончании текущего сезона.