Суарес рассказал, как помогает Нуньесу освоиться в «Ливерпуле»

Бывший футболист «Ливерпуля» Луис Суарес поведал о том, как помогает своему товарищу по сборной Уругвая Дарвину Нуньесу с адаптацией в Англии.

23-летний форвард пополнил ряды команды Юргена Клоппа минувшим летом, и Суарес признался, что пытается помочь своему соотечественнику поскорее привыкнуть к новым условиям.

«Сейчас Дарвин играет так, как я и предполагал. Он наконец-то показывает свой футбол, и я уверен, что впереди у него множество забитых голов и трофеев в составе «Ливерпуля». Я регулярно общаюсь с ним – хочу помочь ему, чтобы он избежал ошибок, которые в своё время допускал я», – цитирует Mirror 35-летнюю легенду уругвайского футбола.