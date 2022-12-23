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Джо Коул: «На месте «Челси», я бы прямо сейчас сделал предложение по трансферу Мартинеса»

23 Декабря 2022 • 16:04 Комментировать
Астон Вилла
...
Ливерпуль
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26.12 20:30

Экс-игрок лондонского «Челси» Джо Коул призвал свою бывшую команду купить голкипера «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса, который был признан лучшим вратарём прошедшего чемпионата мира и выиграл турнир в составе сборной Аргентины.

«На месте «Челси», я бы прямо сейчас сделал предложение «Астон Вилле» по трансферу Мартинеса. Я думаю, он был просто невероятен на этом чемпионате мира», – цитирует Коула Absolute Chelsea.

Напомним, Мартинес ранее около 10 лет числился в составе лондонского «Арсенала», где в 2020 году выиграл Кубок Англии. Ранее ходили слухи, что Эмилиано следующим летом может оказаться в «Челси» или «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Сборная Аргентины Джо Коул Эмилиано Мартинес
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