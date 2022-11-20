Мойес считает, что мода на интенсивный прессинг в футболе постепенно уходит

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес высказался о последних футбольных тенденциях.

«История футбола циклична, и я не уверен, что сейчас команды прессингуют так же интенсивно, как год или два назад, – рассказывает шотландец, слова которого приводит Times. – «Манчестер Сити» уже не прессингует так высоко и агрессивно, как раньше, да и «Ливерпуль» понемногу отходит от этой идеи. Вероятно, они поняли, что соперники могут использовать их давление в своих интересах. В футболе важен баланс: далеко не всегда повышенные риски, сопряжённые с активным прессингом, можно считать оправданными», – заявил Мойес.