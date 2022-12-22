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«Ливерпуль» и «Реал» считают, что Беллингем выберет другой топ-клуб слухи

22 Декабря 2022 • 21:51 Комментировать
Астон Вилла
...
Ливерпуль
1 4.50 X 4.00 2 1.73
26.12 20:30

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем стал ближе к переходу в «Манчестер Сити».

Согласно источнику, ни «Ливерпуль», ни мадридский «Реал» больше не чувствуют себя фаворитами в гонке за 19-летним хавбеком сборной Англии. По данным Яна Оге Фьортофта, представители обоих клубов считают, что Беллингем достанется не им, а «Манчестер Сити». «Боруссия», напомним, оценивает свою звезду более чем в 100 млн евро.

Джуд Беллингем стал автором девяти забитых мячей и трёх результативных передач в 22 матчах за «шмелей» в нынешнем сезоне. На чемпионате мира в Катаре юный футболист по разу забил и ассистировал в пяти встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Манчестер Сити Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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АСТОН ВИЛЛА ЛИВЕРПУЛЬ
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