Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем стал ближе к переходу в «Манчестер Сити».

Согласно источнику, ни «Ливерпуль», ни мадридский «Реал» больше не чувствуют себя фаворитами в гонке за 19-летним хавбеком сборной Англии. По данным Яна Оге Фьортофта, представители обоих клубов считают, что Беллингем достанется не им, а «Манчестер Сити». «Боруссия», напомним, оценивает свою звезду более чем в 100 млн евро.

Джуд Беллингем стал автором девяти забитых мячей и трёх результативных передач в 22 матчах за «шмелей» в нынешнем сезоне. На чемпионате мира в Катаре юный футболист по разу забил и ассистировал в пяти встречах.