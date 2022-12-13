«Ливерпулю» интересен Лосано

«Ливерпуль» проявляет интерес к нападающему «Наполи» и сборной Мексики Ирвингу Лосано, сообщает Daily Mirror.

По информации источника, английский клуб намерен подписать 27-летнего вингера уже в зимнее трансферное окно.

Действующий контракт Лосано с «Наполи» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает мексиканца в 28 миллионов евро.

В текущем сезоне нападающий провёл в составе неаполитанской команды 19 матчей, забив четыре гола и отдав три результативные передачи. Цвета итальянского клуба футболист защищает с августа 2019 года. Ранее он выступал за нидерландский ПСВ.