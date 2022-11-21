Тчуамени: «Ливерпуль» был первым клубом, который проявил ко мне интерес, но я не мог отказать «Реалу»

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени рассказал, как состоялся его переход из «Монако».

Минувшим летом «сливочные» выиграли борьбу за 22-летнего француза у других грандов европейского футбола, заплатив за трансфер около 80 млн евро.

«Ливерпуль» был первым клубом, проявившим ко мне интерес, и мы уже успели провести переговоры. Позднее в деле появился «Реал», и я сразу понял, что хочу перейти только туда, – рассказывает Тчуамени в интервью Le Parisien. – Я сказал своему агенту, что ему необходимо сделать всё возможное для трансфера в «Реал», пока клуб проявляет ко мне интерес.

«Реал» – крупнейший клуб мира. Если хочешь добиться всего и оставить след в истории – тебе самое место здесь», – заявил хавбек.