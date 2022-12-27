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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эмери рассматривает двух игроков на позицию левого защитника «Астон Виллы» слухи

27 Декабря 2022 • 17:30 Комментировать
Астон Вилла
1:3
Ливерпуль
окончен

Новый главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери начинает подбирать футболистов в свою команду.

По информации Relevo, известный специалист заинтересован в привлечении новых лиц на левом фланге обороны. Сообщается, что приоритетным вариантом считается игрок «Бетиса» Алекс Морено. Другим кандидатом на переезд на «Вилла Парк» называется футболист «Ренна» Адриен Трюффер. Отметим, что новому игроку бирмингемцев придётся конкурировать с Люкой Динем за место в основе.

Напомним, что после 16 игр подопечные Эмери занимают 12-ое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Унаи Эмери Астон Вилла Алекс Морено Трансферы футбола - зима 2023 Адриен Трюффер
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