Робертсон прокомментировал свой рекорд

В Англии возобновились матчи национального первенства, «Ливерпуль» переиграл в гостевом матче «Астон Виллу», а защитник команды Юргена Клоппа Эндрю Робертсон отметился голевой передачей, которая стала 54-й, рекордной, для защитников в АПЛ. Он прокомментировал свой успех:

- Трент исполнил невероятную передачу на меня, и я увидел, как освободился Салах. Мы, защитник, должны прежде всего обороняться, но также приветствуются и действия впереди. Приятно побить рекорд, хотя я не фокусируюсь на каких-то индивидуальных показателях. Тем не менее, приятно, зная, какие выступают в АПЛ защитники, - цитирует слова Робертсона BBC Sport.