Португальская «Бенфика» отклонила щедрое трансферное предложение по полузащитнику Энцо Фернандесу.

21-летний хавбек не только стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины, но и провёл впечатляющий турнир с индивидуальной точки зрения. И без того востребованного на трансферном рынке игрока приметили многочисленные топ-клубы, а «Ливерпуль» даже предложил за него 100 млн евро, докладывает TycSports. «Бенфика» отказалась от переговоров, так как намерена выручить от продажи восходящей звезды не менее 120 млн евро.

Вторым претендентом на Энцо Фернандеса считается мадридский «Реал».