Эмери: «Игроки должны испытывать гордость за то, что выступают за «Астон Виллу»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери рассказал о своих первых месяцах в клубе. Напомним, посреди сезона испанский специалист покинул «Вильярреал» и принял предложение «вилланов», заменив на посту наставника Стивена Джеррарда.

«Я думаю, что нахожусь в прекрасном месте. Футболисты, тренеры, владельцы – всё находится на уровне. Мне не терпится сделать всё возможное, чтобы помочь клубу. Игроки должны испытывать гордость за то, что выступают за «Астон Виллу». Это было моё первое им послание», – сказал Эмери на пресс-конференции.

Ранее Эмери возглавлял лондонский «Арсенал» в Англии, с которым доходил до финала Лиги Европы.