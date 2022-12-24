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Эмери: «Игроки должны испытывать гордость за то, что выступают за «Астон Виллу»

24 Декабря 2022 • 17:15 Комментировать
Астон Вилла
...
Ливерпуль
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26.12 20:30

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери рассказал о своих первых месяцах в клубе. Напомним, посреди сезона испанский специалист покинул «Вильярреал» и принял предложение «вилланов», заменив на посту наставника Стивена Джеррарда.

«Я думаю, что нахожусь в прекрасном месте. Футболисты, тренеры, владельцы – всё находится на уровне. Мне не терпится сделать всё возможное, чтобы помочь клубу. Игроки должны испытывать гордость за то, что выступают за «Астон Виллу». Это было моё первое им послание», – сказал Эмери на пресс-конференции.

Ранее Эмери возглавлял лондонский «Арсенал» в Англии, с которым доходил до финала Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Унаи Эмери Астон Вилла
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АСТОН ВИЛЛА ЛИВЕРПУЛЬ
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