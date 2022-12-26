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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Троссара предложили «Ливерпулю» и «Челси»

26 Декабря 2022 • 18:38 Комментировать
Астон Вилла
...
Ливерпуль
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Через 0 ч. 44 мин.

Один из самых ярких игроков АПЛ в текущем сезоне Леандро Троссар был предложен двум английским топ-клубам – «Челси» и «Ливерпулю». Об этом пишет журналист Бен Джейкобс.

Сейчас агент 28-летнего бельгийца активно пытается найти своему клиенту новую команду. Шансов больше, судя по всему, у «аристократов», так как у «Ливерпуля» интерес к игроку отсутствует. А «Челси» тренирует Грэм Поттер, ещё недавно бывший наставником «Брайтона» - нынешнего клуба Троссара. Однако в Лондоне не считают приобритение этого футболиста приоритетным.

Всего в этом сезоне у Троссара 14 сыгранных матчей в АПЛ, в которых он семь раз забил и отдал три ассиста. На провальном для сборной Бельгии мундиале в Катаре игрок вышел в трёх матчах, но голами и ассистами не отметился.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Леандро Троссар
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АСТОН ВИЛЛА ЛИВЕРПУЛЬ
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