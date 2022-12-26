Троссара предложили «Ливерпулю» и «Челси»

Один из самых ярких игроков АПЛ в текущем сезоне Леандро Троссар был предложен двум английским топ-клубам – «Челси» и «Ливерпулю». Об этом пишет журналист Бен Джейкобс.

Сейчас агент 28-летнего бельгийца активно пытается найти своему клиенту новую команду. Шансов больше, судя по всему, у «аристократов», так как у «Ливерпуля» интерес к игроку отсутствует. А «Челси» тренирует Грэм Поттер, ещё недавно бывший наставником «Брайтона» - нынешнего клуба Троссара. Однако в Лондоне не считают приобритение этого футболиста приоритетным.

Всего в этом сезоне у Троссара 14 сыгранных матчей в АПЛ, в которых он семь раз забил и отдал три ассиста. На провальном для сборной Бельгии мундиале в Катаре игрок вышел в трёх матчах, но голами и ассистами не отметился.