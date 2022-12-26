​«Ливерпуль» огласил состав на игру с «Астон Виллой»

В Boxing Day «Ливерпуль» проведёт гостевой матч против «Астон Виллы» в рамках 17-го тура Английской премьер-лиги. Главный тренер мерсисайдской команды Юрген Клопп принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Тьяго, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Салах, Нуньес.

«Астон Вилла» и «Ливерпуль» начнут очный матч в момент, когда стрелки часов в Москве будут показывать 20:30. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.