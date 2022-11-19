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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» готов воспользоваться отказом «Реала» платить требуемую сумму за Беллингема слухи

19 Ноября 2022 • 22:52 Комментировать
Астон Вилла
...
Ливерпуль
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26.12 20:30

Согласно недавним заявлениям различных ресурсов, мадридский «Реал» не станет платить за 19-летнего хавбека 150 млн евро, которые потребует дортмундская «Боруссия» предстоящим летом, и ситуацией готов воспользоваться «Ливерпуль», информирует Liverpool Echo. Именно «красные» считаются главными претендентами на англичанина в настоящий момент. Руководство клуба намерено приложить дополнительные усилия, чтобы опередить всех конкурентов в борьбе за восходящую суперзвезду.

В подписании Джуда Беллингема также заинтересованы другие представители Премьер-лиги – «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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АСТОН ВИЛЛА ЛИВЕРПУЛЬ
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