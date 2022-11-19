Согласно недавним заявлениям различных ресурсов, мадридский «Реал» не станет платить за 19-летнего хавбека 150 млн евро, которые потребует дортмундская «Боруссия» предстоящим летом, и ситуацией готов воспользоваться «Ливерпуль», информирует Liverpool Echo. Именно «красные» считаются главными претендентами на англичанина в настоящий момент. Руководство клуба намерено приложить дополнительные усилия, чтобы опередить всех конкурентов в борьбе за восходящую суперзвезду.

В подписании Джуда Беллингема также заинтересованы другие представители Премьер-лиги – «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».