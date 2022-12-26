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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эмери рассказал, чего ждёт от Коутиньо

26 Декабря 2022 • 02:40 Комментировать
Астон Вилла
...
Ливерпуль
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Через 16 ч. 45 мин.

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался относительно перспектив полузащитника Филиппе Коутиньо в команде.

Ранее в прессе сообщалось, что рулевой бирмингемцев не рассчитывает на бразильца, поэтому тот может покинуть клуб уже в январе.

«Я ожидаю увидеть лучшую версию Коутиньо. Матч против «Ливерпуля» в понедельник будет для него особенным, поскольку этот клуб для него кое-что значит. Думаю, он попадёт в состав. Да, сейчас он не готов играть все 90 минут, но я с нетерпением жду, когда увижу его на поле. Качества Коутиньо могут очень нам помочь», – заявил Эмери.

Минувшим летом «Астон Вилла» выкупила Коутиньо у «Барселоны» за 20 млн евро. В 12 матчах нынешнего розыгрыша АПЛ 30-летний игрок не совершил ни одного результативного действия.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Унаи Эмери Филиппе Коутиньо Астон Вилла
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АСТОН ВИЛЛА ЛИВЕРПУЛЬ
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