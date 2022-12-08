Мадридский «Реал» теряет надежду на успех в споре за полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

Как сообщали ранее источники из Германии, «Ливерпуль» значительно опережает «Реал» в гонке за Беллингемом, и теперь испанские ресурсы подтвердили эти сведения: как информирует журналист Марио Кортехана, «сливочные» настроены крайне пессимистично в вопросе трансфера 19-летнего хавбека сборной Англии.

Помимо солидного запроса «Боруссии», который вряд ли смогут удовлетворить мадридцы, против представителей Ла Лиги играет ещё один фактор – Беллингем является большим поклонником Английской премьер-лиги и мечтает в ней выступать.