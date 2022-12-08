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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Реал» почти смирился с невозможностью купить Беллингема слухи

08 Декабря 2022 • 02:23 Комментировать
Астон Вилла
...
Ливерпуль
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26.12 20:30

Мадридский «Реал» теряет надежду на успех в споре за полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

Как сообщали ранее источники из Германии, «Ливерпуль» значительно опережает «Реал» в гонке за Беллингемом, и теперь испанские ресурсы подтвердили эти сведения: как информирует журналист Марио Кортехана, «сливочные» настроены крайне пессимистично в вопросе трансфера 19-летнего хавбека сборной Англии.

Помимо солидного запроса «Боруссии», который вряд ли смогут удовлетворить мадридцы, против представителей Ла Лиги играет ещё один фактор – Беллингем является большим поклонником Английской премьер-лиги и мечтает в ней выступать.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Боруссия Дортмунд Английская Премьер-лига трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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АСТОН ВИЛЛА ЛИВЕРПУЛЬ
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