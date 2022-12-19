Агент Эмилиано Мартинеса высказался о будущем вратаря после успешной игры на ЧМ-2022

Голкипер сборной Аргентины и английской «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес готов сменить клуб.

В составе аргентинской национальной команды Мартинес стал чемпионом мира, а также удостоился звания лучшего вратаря турнира. Агент 30-летнего игрока Густаво Гони считает, что его клиент будет востребован на трансферном рынке, но позволить его себе смогут далеко не все: «Сейчас довольно мало клубов, которые могут осилить трансфер голкипера его уровня. Серия А – один из вариантов. Эмилиано хотел бы выступать в Лиге чемпионов», – цитирует Tuttomercatoweb представителя аргентинца.

Контракт Мартинеса с «Астон Виллой» рассчитан до 2027 года. В семи матчах ЧМ-2022 он пропустил восемь голов.