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Агент Эмилиано Мартинеса высказался о будущем вратаря после успешной игры на ЧМ-2022

19 Декабря 2022 • 23:14 Комментировать
Астон Вилла
...
Ливерпуль
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26.12 20:30

Голкипер сборной Аргентины и английской «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес готов сменить клуб.

В составе аргентинской национальной команды Мартинес стал чемпионом мира, а также удостоился звания лучшего вратаря турнира. Агент 30-летнего игрока Густаво Гони считает, что его клиент будет востребован на трансферном рынке, но позволить его себе смогут далеко не все: «Сейчас довольно мало клубов, которые могут осилить трансфер голкипера его уровня. Серия А – один из вариантов. Эмилиано хотел бы выступать в Лиге чемпионов», – цитирует Tuttomercatoweb представителя аргентинца.

Контракт Мартинеса с «Астон Виллой» рассчитан до 2027 года. В семи матчах ЧМ-2022 он пропустил восемь голов.

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Евро-Футбол.Ру,
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