«Ливерпуль» сможет подписать Мукоко при одном условии

Английский «Ливерпуль» не оставляет надежд на подписание Юссуфа Мукоко из дортмундской «Боруссии».

18-летний нападающий интересен множеству топ-клубов, включая трёх представителей Английской премьер-лиги – «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Согласно сведениям Times, Мукоко рассматривает вариант с переходом в команду Юргена Клоппа, но согласится на данный трансфер только в том случае, если получит гарантию постоянной игровой практики. Юный форвард хочет быть основным игроком в своём будущем клубе.

Действующий контракт Юссуфа Мукоко рассчитан до лета 2023 года, и «шмели» по-прежнему надеются продлить соглашение с восходящей звездой.