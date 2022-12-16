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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» сможет подписать Мукоко при одном условии

16 Декабря 2022 • 00:25 Комментировать
Астон Вилла
...
Ливерпуль
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26.12 20:30

Английский «Ливерпуль» не оставляет надежд на подписание Юссуфа Мукоко из дортмундской «Боруссии».

18-летний нападающий интересен множеству топ-клубов, включая трёх представителей Английской премьер-лиги – «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Согласно сведениям Times, Мукоко рассматривает вариант с переходом в команду Юргена Клоппа, но согласится на данный трансфер только в том случае, если получит гарантию постоянной игровой практики. Юный форвард хочет быть основным игроком в своём будущем клубе.

Действующий контракт Юссуфа Мукоко рассчитан до лета 2023 года, и «шмели» по-прежнему надеются продлить соглашение с восходящей звездой.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Боруссия Дортмунд Юссуфа Мукоко трансферы футбола - лето 2023
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АСТОН ВИЛЛА ЛИВЕРПУЛЬ
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