«Ливерпуль» интересуется Кайседо

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо может продолжить карьеру в «Ливерпуле», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, английский клуб рассматривает 21-летнего эквадорца в качестве альтернативного варианта на случай, если не получится подписать хавбека дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. Ранее сообщалось, что на трансфере 19-летнего англичанина настаивает главный тренер «красных» Юрген Клопп.

Действующий контракт Кайседо с «Брайтоном» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Эквадора в 38 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл в составе своей команды 15 матчей и забил в них один гол.