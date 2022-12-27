Клопп: «Нуньес очень многое даёт нам»

В Англии возобновились матчи национального первенства, «Ливерпуль» переиграл в гостевом матче «Астон Виллу». После игры немецкий наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал игру уругвайского нападающего Дарвина Нуньеса, выразив мнение, что игрок отлично справляется со своими обязанностями, даже если не забивает мячи. Клопп пояснил, что именно он имел ввиду.

- Он играет как топ. Он очень многое дает нам, глубину атак, он усиливает их, с ним против нас становится намного сложнее играть, ведь приходится обороняться не только лишь от Мохаммеда Салаха, - цитирует слова Юргена Клоппа BBC Sport.