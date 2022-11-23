Шакири: «Я провёл три замечательных года в «Ливерпуле»

Полузащитник «Лиона» Джердан Шакири вспомнил о временах, когда выступал в Английской премьер-лиге в составе «Ливерпуля». Напомним, футболист ушёл из команды Юргена Клоппа летом 2021 года.

«Я провёл три замечательных года в «Ливерпуле». За этот период мы выиграли очень много трофеев. Мы выиграли Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Премьер-лигу», – цитирует Шакири британское издание The Athletic.

Шакири ранее также выступал в Англии в составе «Сток Сити», по после вылета «гончаров» в Чемпионшип в сезоне 2017/18, подписал контракт с «Ливерпулем».

За свою карьеру Джердан также успел поиграть за мюнхенскую «Баварию».