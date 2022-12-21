Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Цимикас: «Очень жаль, что Диас получил травму»

21 Декабря 2022 • 11:30 Комментировать
Астон Вилла
...
Ливерпуль
1 4.50 X 4.00 2 1.73
26.12 20:30

Защитник «Ливерпуля» Костас Цимикас прокомментировал травму полузащитника Луиса Диаса. Напомним, колумбийский вингер должен вернуться в строй предположительно в марте.

«Луису очень не повезло, мне грустно за него. К счастью, он очень силён как в физическом, так и в психологическом плане. Я желаю ему восстановиться как можно быстрее. Все мы будем ждать его с нетерпением», – цитирует Цимикаса The Athletic.

Напомним, Диас перешёл в «Ливерпуль» менее года назад за 40 миллионов евро из «Порту». С тех пор Луис за короткий срок пробился в основной состав команды Юргена Клоппа и выиграл два трофея.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Луис Диас Костас Цимикас
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АСТОН ВИЛЛА ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Декабря
11:30 · Англия. Премьер-лига
Цимикас: «Очень жаль, что Диас получил травму»
11:10 · Англия. Премьер-лига
Мактоминай рассказал, как поздравил Мартинеса с победой на чемпионате мира
11:05 · Англия. Премьер-лига
«Челси» лидирует в борьбе за Мукоко
10:27 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» готова арендовать защитника «Ренна» с правом выкупа
10:25 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» изучает возможность подписания Иско
10:10 · Англия. Премьер-лига
Милнер: «Тренерская работа — это стресс»
05:32 · Россия. Премьер-лига
Греческий защитник «Норвича» летом может перейти в «Спартак» или «Динамо»
05:20 · Англия. Премьер-лига
Форварда «Брентфорда» оштрафовали за езду с затонированными стёклами
04:23 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сын Линекера сделал ставку на 20 фунтов - и выиграл более 3 тысяч! 3
04:02 · Англия. Премьер-лига
Мартинелли подписал новый контракт с «Арсеналом» 1
03:28 · Англия. Премьер-лига
Мактоминай: «У «Манчестер Юнайтед» лучшие болельщики в мире»
03:03 · Англия. Премьер-лига
Конте высказался о травме Ришарлисона
02:11 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Де Брёйне: «Чемпионат мира – полное разочарование для Бельгии»
01:59 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «МЮ» добился очевидного прогресса с начала сезона»
00:42 · Англия. Кубок лиги
«Лестер», «Вулверхэмптон», «Саутгемптон» и «Ньюкасл» шагнули в 1/4 финала Кубка лиги
Все новости
Рекомендуем