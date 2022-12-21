Цимикас: «Очень жаль, что Диас получил травму»

Защитник «Ливерпуля» Костас Цимикас прокомментировал травму полузащитника Луиса Диаса. Напомним, колумбийский вингер должен вернуться в строй предположительно в марте.

«Луису очень не повезло, мне грустно за него. К счастью, он очень силён как в физическом, так и в психологическом плане. Я желаю ему восстановиться как можно быстрее. Все мы будем ждать его с нетерпением», – цитирует Цимикаса The Athletic.

Напомним, Диас перешёл в «Ливерпуль» менее года назад за 40 миллионов евро из «Порту». С тех пор Луис за короткий срок пробился в основной состав команды Юргена Клоппа и выиграл два трофея.