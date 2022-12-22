Клопп хочет видеть в «Ливерпуле» полузащитника «Милана»

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер интересен английскому «Ливерпулю».

Различные ресурсы уже сообщали о том, что на алжирца претендуют гранды Английской премьер-лиги, включая «Ливерпуль», а теперь именно «красные» называются фаворитами в борьбе за 25-летнего хавбека, докладывает Goal со ссылкой на итальянские СМИ. В подписании Беннасера заинтересован лично Юрген Клопп, высоко оценивающий талант игрока. Трансфер может состояться уже в январе.

Действующий контракт Исмаэля Беннасера с «Миланом» истекает летом 2024 года. Руководство «россонери» обсуждает с полузащитником новый договор.