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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп хочет видеть в «Ливерпуле» полузащитника «Милана»

22 Декабря 2022 • 23:40 Комментировать
Астон Вилла
...
Ливерпуль
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26.12 20:30

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер интересен английскому «Ливерпулю».

Различные ресурсы уже сообщали о том, что на алжирца претендуют гранды Английской премьер-лиги, включая «Ливерпуль», а теперь именно «красные» называются фаворитами в борьбе за 25-летнего хавбека, докладывает Goal со ссылкой на итальянские СМИ. В подписании Беннасера заинтересован лично Юрген Клопп, высоко оценивающий талант игрока. Трансфер может состояться уже в январе.

Действующий контракт Исмаэля Беннасера с «Миланом» истекает летом 2024 года. Руководство «россонери» обсуждает с полузащитником новый договор.

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Милан Ливерпуль Юрген Клопп Исмаэль Беннасер Трансферы футбола - зима 2023
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