Эмери хочет пригласить в «Астон Виллу» игрока «Вильярреала»

Нападающий «Вильярреала» Арно Данджума в скором времени может отправиться вслед за своим бывшим тренером Унаи Эмери в «Астон Виллу». По информации от журналиста Экрема Конура, бирмингемский клуб активно рассматривает возможность провернуть трансфер в январе.

Сам Данджума был бы не против вернуться в Английскую премьер-лигу, где ранее защищал цвета «Борнмута». В прошлом сезоне Арно под руководством Унаи Эмери настрелял 10 голов в чемпионате Испании.

Ранее также ходили слухи, что в услугах Данджумы заинтересован «Ливерпуль», но в последнее время интерес мерсисайдцев к нидерландцу заметно охладел.