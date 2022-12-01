«Ливерпуль» готов на всё ради Беллингема

«Ливерпуль» сделает всё возможное ради подписания полузащитника дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джуда Беллингема, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп настаивает на этом трансфере, однако сам 19-летний хавбек пока не определился со своим будущим, хоть и высоко котирует «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что на талантливого футболиста также претендуют мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и «Челси».

Действующий контракт Беллингема с «Боруссией» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает молодого англичанина в 100 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «шмелей» 22 матча, забив девять голов и отдав три результативные передачи.