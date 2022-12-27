​Салах настиг Оуэна по количеству гостевых голов в АПЛ

Возобновление английского чемпионата оказалось удачным для «Ливерпуля» - в семнадцатом туре подопечные немецкого специалиста Юргена Клоппа добыли гостевую победу над «Астон Виллой».

Один из мячей «Ливерпуля» забил египетский нападающий Мохамед Салах, и это был для него уже 55-й гостевой мяч в рамках английского чемпионата Премьер-лиги. Теперь ему остался лишь один мяч до Робина Ольсена.

В следующем, восемнадцатом туре АПЛ «Ливерпуль» выступит дома - команда Клоппа сразится с «Лестером», это случится 30 декабря.