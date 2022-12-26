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«Ливерпуль» красочно обыграл «Астон Виллу»

26 Декабря 2022 • 22:27 Комментировать
Астон Вилла
1:3
Ливерпуль
окончен

В очередном матче 17-го тура Премьер-лиги «Астон Вилла» и «Ливерпуль» до конца сохраняли интригу. Команда Юргена Клоппа начала очень резво и в дебюте повела после двух проникающих передач и убойного удара Мохамеда Салаха. «Вилланы» ответили рядом хороших атак, но не смогли забить. В концовке тайма был разыгран угловой, Салах отыграл на Виргила ван Дейка, а тот пробил беспощадно. «Ливерпуль» был острее после перерыва и мог снимать все вопросы, но на 59-й минуте при попустительстве обороны гостей Дуглас Суарес подал на Олли Уоткинса, который головой поразил цель. В самой концовке вышедший на замену Стефан Байчетич у чужих ворот подсек мяч над голкипером и добил его в сетку - 3:1.

«Ливерпуль» с 25 очками вышел на шестое место, соперник - 12-й.

Протокол игры  
Астон Вилла1:3Ливерпуль
  5'Салах Мохамед (0:1)
  37'Ван Дейк Виргил (0:2)
(1:2) Уоткинс Олли59' 81' Байчетич Стефан (1:3)
Ольсен РобинЯнг ЭшлиКонса ЭзриМингс ТайронДинь ЛюкаМакгинн ДжонСоарес ДугласКамара Бубакар IБуэндия ЭмилианоБэйли ЛеонУоткинс Олли
Запасные: Арчер КамеронИнгс ДэнниКэш МэттиБеднарек ЯнЧамберс КалумМаршалл ФилипДендонкер ЛеандерКоутиньо Филиппе
Алиссон БекерАлександер-Арнольд ТрентМатип ЖоэльВан Дейк ВиргилРобертсон ЭндрюХендерсон ДжорданФабиньо ЭнрикеАлькантара Тьяго 67' (Кейта Наби ( 67') Салах МохамедНуньес ДарвинОкслейд-Чемберлен Алекс 67' (Эллиотт Харви ( 67')
Запасные: Гомес ДжоДоак БенФиллипс НатаниэльКеллехер КаомхинЦимикас КостасБайчетич СтефанКарвалью Фабиу
26 декабря. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Астон Вилла
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