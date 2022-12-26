«Ливерпуль» красочно обыграл «Астон Виллу»

В очередном матче 17-го тура Премьер-лиги «Астон Вилла» и «Ливерпуль» до конца сохраняли интригу. Команда Юргена Клоппа начала очень резво и в дебюте повела после двух проникающих передач и убойного удара Мохамеда Салаха. «Вилланы» ответили рядом хороших атак, но не смогли забить. В концовке тайма был разыгран угловой, Салах отыграл на Виргила ван Дейка, а тот пробил беспощадно. «Ливерпуль» был острее после перерыва и мог снимать все вопросы, но на 59-й минуте при попустительстве обороны гостей Дуглас Суарес подал на Олли Уоткинса, который головой поразил цель. В самой концовке вышедший на замену Стефан Байчетич у чужих ворот подсек мяч над голкипером и добил его в сетку - 3:1.

«Ливерпуль» с 25 очками вышел на шестое место, соперник - 12-й.