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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Игрок «Ливерпуля» Луис Диас восстановился от травмы

07 Декабря 2022 • 17:05 Комментировать
Астон Вилла
...
Ливерпуль
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26.12 20:30

Полузащитник «Ливерпуля» Луис Диас в своих социальных сетях сообщил, что полностью восстановился от травмы и уже возобновил тренировки с командой.

Напомним, 25-летний колумбиец повредил колено в матче 10-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:3).

Диас перешёл в «Ливерпуль» в январе текущего года из «Порту» за 47 миллионов евро. В нынешнем сезоне футболист провёл в составе «красных» 12 матчей, забив в них четыре мяча и отдав три результативные передачи.

На данный момент мерсисайдцы занимают шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 22 очка в 14 турах. Свой следующий матч «Ливерпуль» проведёт 26 декабря против «Астон Виллы». Начало — в 20:30 по московскому времени. 
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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Луис Диас
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АСТОН ВИЛЛА ЛИВЕРПУЛЬ
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