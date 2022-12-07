Эмери не рассчитывает на Коутиньо в «Астон Вилле»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери готов выставить на трансфер атакующего полузащитника Филиппе Коутиньо.

Минувшим летом бразилец перебрался в бирмингемский клуб из «Барселоны» на постоянной основе за 20 млн евро, однако всё сложилось не так, как хотелось игроку: наставник Стивен Джеррард в скором времени был отправлен в отставку, а новый рулевой Унаи Эмери не слишком жалует Коутиньо. Согласно сведениям Mirror, 30-летний футболист может быть выставлен на продажу уже в январе, причём «Астон Вилла» надеется оформить полноценную продажу, а не аренду.

В 12 матчах текущего розыгрыша Премьер-лиги Филиппе Коутиньо не отметился результативными действиями.