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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Ван Дейк: «Я не мог спать два дня после игры с Аргентиной»

27 Декабря 2022 • 13:53 Комментировать
Астон Вилла
1:3
Ливерпуль
окончен

Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Виргил ван Дейк признался, что не спал два дня после нереализованного пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира против Аргентины (2:2, 3:4 — пен).

«Мы были так близки к успеху даже после того, как пропустили два мяча. К сожалению, я не реализовал такой важный пенальти. Это очень больно», — приводит слова ван Дейка rtlnieuws.nl.

Напомним, что Аргентина дошла до финала, где обыграла Францию (3:3, 4:2 — пен). Голкипер южноамериканской сборной Эмилиано Мартинес, отразивший на мундиале в общей сложности три 11-метровых удара, был признан лучшим вратарём турнира.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Сборная Аргентины Виргил Ван Дейк Эмилиано Мартинес сборная Нидерландов
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