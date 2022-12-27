Ван Дейк: «Я не мог спать два дня после игры с Аргентиной»

Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Виргил ван Дейк признался, что не спал два дня после нереализованного пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира против Аргентины (2:2, 3:4 — пен).

«Мы были так близки к успеху даже после того, как пропустили два мяча. К сожалению, я не реализовал такой важный пенальти. Это очень больно», — приводит слова ван Дейка rtlnieuws.nl.

Напомним, что Аргентина дошла до финала, где обыграла Францию (3:3, 4:2 — пен). Голкипер южноамериканской сборной Эмилиано Мартинес, отразивший на мундиале в общей сложности три 11-метровых удара, был признан лучшим вратарём турнира.