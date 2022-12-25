Джеррард: «Мне повезло делить раздевалку с таким игроком, как Хендерсон»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард похвалил нынешнего капитана команды Джордана Хендерсона.

32-летний хавбек выступает за «красных» с 2011 года. В общей сложности на его счету 466 поединков за коллектив.

«Учитывая то, как он подходит к делу на поле и за его пределами, могу лишь сказать, что мне очень повезло делить раздевалку с таким игроком, – цитирует Джеррарда Mirror. – Хендо – отличный парень, очень скромный, он соответствует всем ценностям, которые поддерживает «Ливерпуль». Не стоит забывать и том, что он очень успешный игрок, выигравший множество трофеев», – заявил легендарный экс-футболист «Ливерпуля».