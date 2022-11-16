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Робертсон назвал лучший трансфер «Ливерпуля» последних лет

16 Ноября 2022 • 20:42 Комментировать
Астон Вилла
...
Ливерпуль
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26.12 20:30

Левый защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон рассказал, какое приобретение своего клуба считает лучшим.

После прихода Юргена Клоппа на пост наставника «красных» руководству удалось провернуть множество удачных сделок, однако шотландец выделил подписание Мохамеда Салаха: «У нас было много, даже очень много хороших трансферов. Очевидно, что Виргил [ван Дейк] – отличное подписание, как и Алиссон, но, думаю, лучшим всё же является Мо. Он установил множество рекордов, у него невероятная статистика и всё такое», – приводит Liverpool Echo слова Робертсона.

Мохамед Салах перешёл в «Ливерпуль» летом 2017 года из «Ромы» за 42 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах Эндрю Робертсон
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АСТОН ВИЛЛА ЛИВЕРПУЛЬ
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