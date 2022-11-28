Хави назвал двух лучших центральных защитников планеты

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес назвал двух лучших центральных защитников планеты по своей версии. Выбор бывшего футболиста сборной Испании пал на двух французов – Дайо Упамекано из мюнхенской «Баварии» и Ибраима Конате, который выступает за «Ливерпуль».

«Лучшие центральные защитники в мире на данный момент? Дайо Упамекано и Ибраима Конате», – ответил Хави на вопрос одного из болельщиков во время опроса на странице «Барселоны» в социальных сетях.

Напомним, «сине-гранатовые» зимой могут приобрести нового защитника на замену Херарду Пике, который объявил о завершении профессиональной карьеры.