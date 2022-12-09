Фирмино готов продлить контракт с «Ливерпулем» из-за Клоппа

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино с высокой вероятностью подпишет новое соглашение с клубом.

Как стало известно ранее, руководство «красных» предложило 31-летнему бразильцу новый трудовой договор. Известный инсайдер Флориан Плеттенберг в свою очередь сообщает, что форвард готов принять предложение, но произойдёт это уже в новом году. Обновлённый контракт будет рассчитан как минимум до 2025 года. Ключевой фактор для Фирмино – отличные взаимоотношения с главным тренером команды Юргеном Клоппом.

Действующее соглашение Роберто Фирмино с «Ливерпулем» истекает следующим летом.