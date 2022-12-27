Форвард «Ливерпуля» упустил 4 голевых момента и установил антирекорд сезона в АПЛ

Уругвайский нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес в поединке АПЛ с бирмингемской «Астон Виллой» установил антирекорд по упущенным моментам.

В матче с бирмингемцами уругвайский футболист умудрился упустить четыре голевых момента, три из которых пришлись на первую половину встречи. Ни один игрок в этом сезоне в английском чемпионате подобного не делал, так что Нуньес установил антирекорд АПЛ. Это не помешало «Ливерпулю» одержать победу со счётом 3:1.

Напомним, что в этом сезоне Дарвин Нуньес провёл в английской лиге 11 поединков, в которых забил пять мячей и сделал два ассиста.