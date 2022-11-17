Маунт интересен другому топ-клубу АПЛ

Полузащитник лондонского «Челси» Мэйсон Маунт через полтора года может оказаться в другом клубе из Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Джейкоба Штейнберга, за футболистом следит «Ливерпуль».

По сведениям источника, в приглашении хавбека также заинтересован туринский «Ювентус». Как мерсисайдцы, так и «старая синьора», хотели бы пригласить Маунта свободным агентом летом 2024 года.

Ранее появились слухи, что Маунт и «Челси» не смогли добиться прогресса в переговорах по новому контракту, хотя диалог англичанина с руководством идёт ещё с лета. Сейчас этот вопрос был поставлен на паузу в связи с началом чемпионата мира.