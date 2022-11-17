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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Маунт интересен другому топ-клубу АПЛ

17 Ноября 2022 • 14:05 Комментировать (1)
Астон Вилла
...
Ливерпуль
1 4.70 X 4.20 2 1.65
26.12 20:30

Полузащитник лондонского «Челси» Мэйсон Маунт через полтора года может оказаться в другом клубе из Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Джейкоба Штейнберга, за футболистом следит «Ливерпуль».

По сведениям источника, в приглашении хавбека также заинтересован туринский «Ювентус». Как мерсисайдцы, так и «старая синьора», хотели бы пригласить Маунта свободным агентом летом 2024 года.

Ранее появились слухи, что Маунт и «Челси» не смогли добиться прогресса в переговорах по новому контракту, хотя диалог англичанина с руководством идёт ещё с лета. Сейчас этот вопрос был поставлен на паузу в связи с началом чемпионата мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Ювентус Мэйсон Маунт
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АСТОН ВИЛЛА ЛИВЕРПУЛЬ
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Комментарии (1)
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Соломон
17 Ноября 2022 в 15:14
Вон оно чо, если бы старина Джейкоб не только хорошо закладывал за воротник, но и оприходовал косячок ганжубаса, тоды бы нам поведал, как Мейсон с отцом на пару продали дедушкин купер 72 года выпуска, шоб уломать Ливерпуль, Мохамеду мячики подносить на трене.
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