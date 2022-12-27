Клопп не переживает из-за того, что Нуньес мало забивает

Немецкий наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился с журналистами своим мнением по поводу не самой выдающейся результативности уругвайского форварда Дарвина Нуньеса.

Клопп сказал, что Нуньес всё равно очень многое даёт мерсисайдской команде, ведь уругваец растягивает оборону и освобождает пространство для своих одноклубников. Немецкий специалист выразил уверенность в том, что Нуньес ещё забьёт свои голы в составе «Ливерпуля».

«У меня совершенно нет поводов для беспокойства», - добавил Клопп.

Напомним, что в поединке с «Астон Виллой» Нуньес не реализовал четыре голевых момента и установил антирекорд сезона в АПЛ. В итоге мерсисайдцы одержали победу со счётом 3:1, но уругваец ушёл с поля без гола.