Фелиш может перейти в «Астон Виллу»

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Португалии Жоау Фелиш может продолжить карьеру в Англии, сообщает Marca.

По информации источника, новым клубом 23-летнего футболиста может стать бирмингемская «Астон Вилла». Агент Фелиша Жорже Мендеш уже вступил в переговоры по поводу потенциальной сделки.

Действующий контракт Фелиша с «матрасниками» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 50 миллионов евро.

Напомним, португалец перешёл в «Атлетико» летом 2019 года из «Бенфики» за 127,2 миллионов евро. В текущем сезоне Фелиш провёл в составе команды из Мадрида 18 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.