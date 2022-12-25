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Каррагер назвал игроков, впечатлявших его на тренировках «Ливерпуля»

25 Декабря 2022 • 14:46 Комментировать
Астон Вилла
...
Ливерпуль
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26.12 20:30

Экс-защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер назвал игроков, производивших на него наибольшее впечатление во время тренировок мерсисайдской команды.

Каррагер выделил англичан Джона Барнса и Стивена Джеррарда, а также уругвайского нападающего Луиса Суареса.

«Когда я пришёл в клуб, сильнее всех с большим отрывом выделялся Джон Барнс. Если же говорить о всей карьере за «Ливерпуль», то я бы поставил на первое место Луиса Суареса. Он и Стивен Джеррард были теми, кто действительно выделялся», — цитирует Каррагера Liverpool Echo.

Кроме того, бывший футболист выделил марокканца Уссама Ассаиди, выступавшего за «Ливерпуль» в сезоне-2012/2013. По словам Каррагера, вингер был не очень хорош в играх, но на тренировках в полной мере демонстрировал своё мастерство.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Стивен Джеррард Луис Суарес Джейми Каррагер Джон Барнс Уссама Ассаиди
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