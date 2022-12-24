Эмери считает, что «Астон Вилла» способна обыграть «Ливерпуль»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился настроем перед матчем Английской премьер-лиги против «Ливерпуля».

Встреча состоится 26 декабря в Бирмингеме. В настоящий момент «Вилла» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице, а «Ливерпуль» – шестой.

«Я помню свой первый матч против «Ливерпуля» Юргена Клоппа в 2016 году в финале Лиги Европы [у руля «Севильи»] – тогда мы выиграли, но с тех пор я постоянно проигрывал этой команде. В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов я дважды проиграл с «Вильярреалом».

Если мы поверим, что сможем обыграть «Ливерпуль», то у нас будут шансы. Думаю, это вполне реально, если мы покажем свою лучшую игру. Наши болельщики будут вести нас вперёд», – цитирует Liverpool Echo Эмери.