Клопп хочет, чтобы «Ливерпуль» подписал Мбаппе уже зимой

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хочет, чтобы в зимнее трансферное окно английский клуб осуществил трансфер нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, об усилении линии атаки своей команды немецкого тренера заставили задуматься многочисленные травмы своих футболистов. Также отмечается, что 23-летний француз способен серьёзно помочь «красным» в борьбе за Лигу чемпионов чемпионский титул АПЛ.

Действующий контракт Мбаппе с парижанами рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 160 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл в составе «ПСЖ» 20 матчей, забив 19 голов и отдав пять результативных передач.