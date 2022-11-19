Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп хочет, чтобы «Ливерпуль» подписал Мбаппе уже зимой

19 Ноября 2022 • 09:53 Комментировать (1)
Астон Вилла
...
Ливерпуль
1 4.70 X 4.20 2 1.65
26.12 20:30

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хочет, чтобы в зимнее трансферное окно английский клуб осуществил трансфер нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, об усилении линии атаки своей команды немецкого тренера заставили задуматься многочисленные травмы своих футболистов. Также отмечается, что 23-летний француз способен серьёзно помочь «красным» в борьбе за Лигу чемпионов чемпионский титул АПЛ.

Действующий контракт Мбаппе с парижанами рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 160 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл в составе «ПСЖ» 20 матчей, забив 19 голов и отдав пять результативных передач.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль ПСЖ Юрген Клопп Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АСТОН ВИЛЛА ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Prince of Wales
19 Ноября 2022 в 10:45
Бред. Мусорный какой-то источник.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Ноября
10:47 · Англия. Премьер-лига
Бендтнер отреагировал на скандал вокруг Роналду
10:43 · Англия. Премьер-лига
Менди: «Всегда буду вспоминать Тухеля в очень позитивном ключе»
09:53 · Англия. Премьер-лига
Клопп хочет, чтобы «Ливерпуль» подписал Мбаппе уже зимой 1
09:47 · Англия. Премьер-лига
Кроос ответил на предложение «Манчестер Сити»
09:17 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» инициировал кампанию по привлечению внимания к проблемам «бомжей»
02:36 · Англия. Премьер-лига
В «Ювентусе» определились с будущим Мойзе Кина
02:08 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Стерлинг: «Уокер – один из быстрейших людей на планете»
01:58 · Англия. Премьер-лига
Месси обошёл Неймара, Холанна и Мбаппе в рейтинге лучших игроков Европы
01:24 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ поборется с «Ромой» и «Наполи» за полузащитника сборной Италии слухи
01:01 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кристиан Ромеро: «Я вырос на игре Пуйоля, Пике и Маскерано»
00:38 · Англия. Премьер-лига
Мартинелли: «Арсенал» - это трофеи, а не четвёртое место»
00:30 · Англия. Премьер-лига
Журналист, взявший скандальное интервью у Роналду: «Криштиану всем доволен»
00:30 · Англия. Премьер-лига
Ван дер Сар высказался о слухах, связывающих его с возвращением в «Манчестер Юнайтед»
00:22 · Англия. Премьер-лига
Коло Туре возглавит английский клуб слухи
00:19 · Англия. Премьер-лига
«Челси» выставил на продажу одного из звёздных игроков
Все новости
Рекомендуем