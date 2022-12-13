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Лидер сборной Марокко Амрабат с высокой вероятностью продолжит карьеру в АПЛ

13 Декабря 2022 • 02:02 Комментировать
Астон Вилла
...
Ливерпуль
1 4.70 X 4.10 2 1.68
26.12 20:30

Полузащитник сборной Марокко и «Фиорентины» Софьян Амрабат склоняется к продолжению карьеры в Англии.

В подписании 26-летнего хавбека заинтересован «Ливерпуль», однако купить игрока зимой будет крайне трудно, о чём уже сообщалось ранее.

«Думаю, шанс его перехода в клуб Премьер-лиги очень велик, – рассказывает марокканский журналист, цитируемый изданием Talksport. – Однако, похоже, желающим придётся подождать до лета, поскольку «Фиорентина» не собирается продавать его в январе».

Софьян Амрабат провёл 20 матчей за коллектив из Флоренции в нынешнем сезоне. На чемпионате мира футболист помог сборной Марокко добраться до полуфинала, сыграв во всех пяти встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Фиорентина Английская Премьер-лига Сборная Марокко Софьян Амрабат трансферы футбола - лето 2023
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