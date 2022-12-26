Клопп оценил уровень Беллингема

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о силе полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

19-летний англичанин не только успешно зарекомендовал себя на клубном уровне, но и впечатляюще выступил на чемпионате мира в Катаре.

«Всем известно, что Джуд – исключительный игрок, – высказывается о трансферной цели «Ливерпуля» Клопп, которого цитируют английские СМИ. – Он отлично сыграл на чемпионате мира. Он обладает редким и ценным набором качеств, а недочёты в его игре, которые есть на сегодняшний день, легко исправить», – отметил немецкий специалист.

Конкуренцию «Ливерпулю» в борьбе за Беллингема намерены составить мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».