«Ливерпуль» готов составить конкуренцию «Манчестер Сити» в борьбе за Окафорда

Нападающий «Ред Булл Зальцбурга» Ноа Окафорд интересен как минимум двум клубам из Английской премьер-лиги. По информации от Daily Mirror, в услугах форварда помимо «Манчестер Сити» заинтересовался «Ливерпуль», который решительно намерен составить конкуренцию «горожанам».

В конце сезона у Окафорда заканчивается контракт с «Ред Булл Зальцбургом», из-за чего футболист в январе должен быть доступен по значительной скидке. Этим и хотят воспользоваться «Ливерпуль», «Манчестер Сити», а также ряд клубов из итальянской Серии А, включая «Милан» и «Интер».

Напомним, Окафорд в нынешнем сезоне забил в Лиге чемпионов голы в ворота таких клубов, как «Челси» и «Милан».