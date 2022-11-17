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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» готов составить конкуренцию «Манчестер Сити» в борьбе за Окафорда

17 Ноября 2022 • 12:35 Комментировать
Астон Вилла
...
Ливерпуль
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26.12 20:30

Нападающий «Ред Булл Зальцбурга» Ноа Окафорд интересен как минимум двум клубам из Английской премьер-лиги. По информации от Daily Mirror, в услугах форварда помимо «Манчестер Сити» заинтересовался «Ливерпуль», который решительно намерен составить конкуренцию «горожанам».

В конце сезона у Окафорда заканчивается контракт с «Ред Булл Зальцбургом», из-за чего футболист в январе должен быть доступен по значительной скидке. Этим и хотят воспользоваться «Ливерпуль», «Манчестер Сити», а также ряд клубов из итальянской Серии А, включая «Милан» и «Интер».

Напомним, Окафорд в нынешнем сезоне забил в Лиге чемпионов голы в ворота таких клубов, как «Челси» и «Милан».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Ред Булл Зальцбург Ноа Окафорд
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