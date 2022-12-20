Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в Англии.

Сразу после завершения чемпионата мира, который Мбаппе завершил лучшим бомбардиром, появились сведения о его возможном уходе из «ПСЖ» «за новым вызовом». По информации Sport, за ситуацией пристально следят «Ливерпуль» и «Челси», всерьёз рассматривающие возможность подписания звёздного француза, также к числу претендентов присоединился «Манчестер Юнайтед», ищущий возможности усиления атакующей линии.

Контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года. В текущей клубной кампании 24-летний футболист отметился 19 голами и пятью результативными передачами в 20 матчах.