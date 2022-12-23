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«Ливерпуль» тоже заинтересован в трансфере Рабио

23 Декабря 2022 • 11:21 Комментировать
Астон Вилла
...
Ливерпуль
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26.12 20:30

«Ливерпуль» этой зимой может усилиться хавбеком туринского «Ювентуса» Адриеном Рабио. По информации от Il Corriere dello Sport, мерсисайдцы являются одним из многих клубов, которые попытаются заполучить француза в январе.

Отмечается, что «Ювентус» будет требовать за Рабио 10-15 миллионов евро, так как контракт футболиста истекает через полгода. Помимо «Ливерпуля» в услугах футболиста ещё заинтересованы «Тоттенхэм» и «Арсенал».

Рабио был основным полузащитником сборной Франции на чемпионате мира и помог команде дойти до финала. За туринский «Ювентус» хавбек выступает с лета 2019 года, когда перешёл свободным агентом из «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Ювентус Адриен Рабио Трансферы футбола - зима 2023
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АСТОН ВИЛЛА ЛИВЕРПУЛЬ
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