«Ливерпуль» обозначил две главные цели на трансферном рынке

Английский «Ливерпуль» намерен значительно усилить среднюю линию.

Как сообщалось ранее, в сферу интересов «красных» входит полузащитник «Фиорентины» и сборной Марокко Софьян Амрабат, предпочитающий перейти именно в «Ливерпуль», несмотря на интерес других клубов. По информации Footmercato, 26-летний футболист стал главной целью английского гранда на два ближайших трансферных окна.

При этом клуб не отказывается и от другого полузащитника – Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии». Англичанин остаётся в числе приоритетных трансферных целей «Ливерпуля» наряду с Амрабатом. Суммарная стоимость двух хавбеков может превысить 150 млн евро.