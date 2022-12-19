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«Ливерпуль» обозначил две главные цели на трансферном рынке

19 Декабря 2022 • 20:38 Комментировать
Астон Вилла
...
Ливерпуль
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26.12 20:30

Английский «Ливерпуль» намерен значительно усилить среднюю линию.

Как сообщалось ранее, в сферу интересов «красных» входит полузащитник «Фиорентины» и сборной Марокко Софьян Амрабат, предпочитающий перейти именно в «Ливерпуль», несмотря на интерес других клубов. По информации Footmercato, 26-летний футболист стал главной целью английского гранда на два ближайших трансферных окна.

При этом клуб не отказывается и от другого полузащитника – Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии». Англичанин остаётся в числе приоритетных трансферных целей «Ливерпуля» наряду с Амрабатом. Суммарная стоимость двух хавбеков может превысить 150 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Фиорентина Боруссия Дортмунд Софьян Амрабат трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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АСТОН ВИЛЛА ЛИВЕРПУЛЬ
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