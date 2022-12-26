Клопп отреагировал на победу над «Астон Виллой»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о победе «мерсисайдцев» в первом матче после возобновления сезона против «Астон Виллы».

«Мы добились хорошего результата в непростой игре. Думаю, что первый тайм в нашем исполнении получился шикарным. У соперника возникали моменты, но мы были по-настоящему хороши. Мне понравилось увиденное», — заявил немецкий тренер, чьи слова приводит Amazon Prime.

Специалист отметил, что указал своим подопечным на ошибки в перерыве, что привело к хорошему второму тайму, где проблему доставил только пропущенный гол. По словам Клоппа, его не удивило давление от бирмингемцев в домашней для них игре, однако третий мяч «Ливерпуль» мог оформить и раньше.

Напомним, что победа со счётом 3:1 с голами Виргила ван Дейка, Мохамеда Салаха и Стефана Байтечича позволила «красным» подняться на пятую строчку в турнирной таблице АПЛ.